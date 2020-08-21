Минздрав Италии сообщил о тысяче новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dde0ffa4-e48f-11ea-9631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maule/Fotogramma/Global Look Press

Министерство здравоохранения Италии подсчитало число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Их оказалось 1 071.

Наибольшее число инфицированных было выявлено в столичной области Лацио — 215 человек. Следом идут Ломбардия и Венето.

На сегодняшний день в мире выявлено более 22,9 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 800 тысяч человек. Выздороветь удалось более 14,7 млн пациентов. Абсолютным лидером по числу заражений остаются США. На втором месте — Бразилия. Третью строку занимает Индия. Следом расположилась Россия.

Ранее член итальянской палаты депутатов Витторио Сгарби заявил, что статистика смертности от коронавируса в стране является сплошной ложью. По его словам, правительство Италии и СМИ терроризируют граждан, распространяя фальшивые цифры. Сгарби также сказал, что правительство пытается установить в стране диктатуру. Он считает, что 96,3% людей умерли не от коронавирусной инфекции, а от «совершенно других заболеваний». Об этом информировал NEWS.ru.