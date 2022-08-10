Минобороны сообщило об уничтожении немецкой боевой машины «Гепард»

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/ Global Look Press

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении в Николаевской области боевой машины немецкого зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Кроме того, в районе Краматорска Донецкой народной республики выведена из строя пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», — сказано в сообщении.

Ранее герой России, полковник военной разведки Рустем Клупов предположил, что уничтожение реактивных средств залпового огня HIMARS на Украине является лишь вопросом времени, так как вскоре будут обнаружены его слабые места. По его мнению, эффективность данного вооружения переоценена американской прессой.

До этого сообщалось, что в Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики была уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1».