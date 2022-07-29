МО РФ сообщило об уничтожении установки ЗРК «Тор-М1» в Харьковской области

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В Харьковской области была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1».

В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», — сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что российские средства ПВО за 28 июля сбили шесть беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России уничтожили в Днепропетровской области более ста ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS производства США. Удар был нанесен по складу боеприпасов 24 июля, в результате было ликвидировано до 120 человек.

До этого офицер зенитных войск из группировки «О» заявил, что российские силы ПВО в ходе спецоперации научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, признав, что это оказалось «нелегкой задачей». Военнослужащий указал, что зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» на данный момент является лучшим средством ПВО.