Минобороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву

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Мадрид отправил Киеву ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot, сообщило испанское Минобороны. В ведомстве также заявили о поставке на Украину бронеавтомобилей и танков Leopard.

Во время встречи контактной группы «формата Рамштайн» министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что комплексы Patriot должны прибыть на логистическую базу «в течение четырех дней», сказано в публикации. Испанская помощь в ближайшие месяцы будет включать легкие и тяжелые пулеметы, гаубицы и бронемашины, добавили в министерстве.

Ранее газета El Pais со ссылкой на правительственные источники писала, что Испания согласилась поставить ракеты для систем ПВО Patriot на Украину в условиях давления со стороны НАТО и Евросоюза. Обозреватель издания Мигель Гонсалес уточнил, что требования поставить вооружение Киеву получили и другие европейские страны. При этом отмечается, что передавать сами системы противовоздушной обороны Киеву Мадрид не собирается.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут передавать Украине зенитно-ракетные комплексы, такие как американские Patriot или российские С-300. Он пояснил, что страна и дальше будут помогать Киеву, однако не собирается наносить ущерб собственному оборонному комплексу.