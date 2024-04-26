Греция отказалась передавать Украине ЗРК Patriot или С-300 Мицотакис: Афины не отдадут Киеву такие важные вооружения, как ЗРК Patriot

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Греция не будет передавать Украине зенитные ракетные комплексы, такие как американские Patriot или российские С-300, сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai. Он пояснил, что Афины и дальше будут помогать Киеву, однако не собираются наносить ущерб собственному оборонному комплексу.

Мы с самого начала заявляли, что не можем предоставить системы вооружения, которые имеют решающее значение для нашего потенциала сдерживания, У нас есть излишки военных материалов, которыми мы можем поддержать Украину. Мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. По мере того как мы сможем находить такие материалы, мы будем продолжать это делать, — отметил он.

Ранее глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас подчеркнул, что Афины не будут передавать Киеву ЗРК российского производства без обмена на западные аналоги систем ПВО. Он уточнил, что Украина просила поставок «ТОР-М1», «Оса-АКМ» и «С-300», однако ЗРК не будут выведены из национальной обороны, в которую они интегрированы, подчеркнул Дендиас. Исключением, добавил он, станет их замена на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями.

При этом Греция запланировала передать Украине 32 истребителя F-16C/-D Block 30, подлежащих утилизации. Всего Афины намерены продать 108 старых истребителей, которые будут заменены на новые.