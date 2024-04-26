Стало известно, почему Испания согласилась передать ракеты Украине El Pais: Испания согласилась поставить Украине ракеты Patriot под давлением НАТО

Испания согласилась поставить ракеты для систем ПВО Patriot на Украину в условиях давления со стороны НАТО и Евросоюза, сообщает газета El Pais со ссылкой на правительственные источники. Обозреватель издания Мигель Гонсалес уточнил, что требования поставить вооружение Киеву получили и другие европейские страны.

Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву, — написал Гонсалес.

При этом отмечается, что передавать сами системы противовоздушной обороны Киеву Мадрид не собирается.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут передавать Украине зенитные ракетные комплексы, такие как американские Patriot или российские С-300. Он пояснил, что страна и дальше будут помогать Киеву, однако не собирается наносить ущерб собственному оборонному комплексу.

До этого Bloomberg сообщил, что власти Германии давят на США из-за американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Согласно представленным данным, Берлин требует от Вашингтона поставить Украине еще хотя бы одну дополнительную систему этого типа.