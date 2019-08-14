https://static.news.ru/photo/de4e5abc-be99-11e9-8199-fa163e074e61_660.jpg Собор Парижской Богоматери Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

Собор Парижской Богоматери до сих пор находится под угрозой обрушения после пожара, произошедшего в апреле. Об этом сообщили в министерстве культуры Франции.

В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа, — цитирует сообщение « Интерфакс ».

В Минкульте Франции пояснили, что все работы в соборе после пожара направлены не на его реставрацию, а на то, чтобы избежать обрушения.

Восстановительные работы в здании, как полагают в ведомстве, удастся начать не раньше 2020 года.

Как писал News.ru, в конце июля архитектор Филипп Вильнев, ответственный за восстановление Нотр-Дама, заявил о риске обрушения сводов здания.

По состоянию на середину июня, работы по укреплению конструкций собора Парижской Богоматери обошлись в €3,6 млн.