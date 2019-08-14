Собор Парижской Богоматери до сих пор находится под угрозой обрушения после пожара, произошедшего в апреле. Об этом сообщили в министерстве культуры Франции.
В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа, — цитирует сообщение «
Интерфакс».
В Минкульте Франции пояснили, что все работы в соборе после пожара направлены не на его реставрацию, а на то, чтобы избежать обрушения.
Восстановительные работы в здании, как полагают в ведомстве, удастся начать не раньше 2020 года.
Как писал News.ru, в конце июля архитектор Филипп Вильнев, ответственный за восстановление Нотр-Дама, заявил о риске обрушения сводов здания.
По состоянию на середину июня, работы по укреплению конструкций собора Парижской Богоматери обошлись в €3,6 млн.