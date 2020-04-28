Министр туризма заявил о готовности Греции принять путешественников летом

https://static.news.ru/photo/e972b3da-89ef-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ingeborg Knol/Global Look Press

Путешественники летом 2020 года смогут посетить Грецию, при этом для защиты людей от коронавируса в стране необходимо будет соблюдать дистанцию, рассказал министр туризма Харис Теохарис.

Он отметил, что Греция принимает туристов «уже более 50 лет», добавив, что население «хочет продолжать демонстрировать гостеприимство, которым известно».

Мы хотим, чтобы люди приезжали в Грецию. Конечно, мы примем меры предосторожности. Будут применяться правила социального дистанцирования, — заявил Теохарис в беседе с BBC Radio.

Министр, извинившись, подчеркнул, что в период пандемии коронавируса в Греции намного безопаснее, чем в Великобритании. Теохарис также выразил надежду, что к летнему сезону технологии в сфере здравоохранения станут прогрессивнее и позволят обеспечивать более безопасные путешествия. Туристический сезон в Греции начнётся в июле.

Как писал NEWS.ru, Афины предложили ввести своеобразные «паспорта здоровья» — сертификаты о прохождении теста на коронавирус. По мнению греческого Минтуризма, они позволят организовать безопасные въезд и выезд путешественников.