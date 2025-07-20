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20 июля 2025 в 16:14

Миллионер тайно женился и умер на следующий день

В Ирландии миллионер умер через день после свадьбы, оставив наследство жене

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ирландии женщина вышла замуж за 75-летнего фермера-миллионера и на следующий день унаследовала состояние после смерти мужа, сообщает издание Daily Mirror. Семья магната добивалась расследования случившегося, но суд доказал, что все было законно.

Инцидент произошел еще в 2023 году. Тогда у фермера Джо Грогана диагностировали рак крови, спустя несколько месяцев он тайно женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, которая была на 26 лет моложе.

При этом родственники миллионера не знали ни о свадьбе, ни о его отношениях с женщиной. Через день после свадьбы Грогана не стало из-за инфекции, а его жена унаследовала ферму площадью 89 гектаров, стоимость которой оценивается в €5,5 млн (около 500 млн рублей).

Ранее в британском городе Челмсфорд жених не дожил до свадьбы из-за уснувшего водителя. Отмечается, что 44-летний Энди Рейнер поехал с друзьями на мотоциклах за обручальными кольцами, но попал в аварию. Жениха сбил водитель мини-автобуса Уилл Дохматоб, который уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Рейнер погиб на месте.

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