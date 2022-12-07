МИД Украины призвал ЕС ввести санкции против российского ракетостроения Кулеба призвал Борреля ввести санкции в отношении ракетостроения России

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, в котором попросил ввести санкции в отношении ракетного производства России. Об этом украинский министр сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Сегодня я отправил письмо Жозепу Боррелю с предложением ввести жесткие санкции в отношении ракетного производства России и всего, что используется для пуска смертоносных ракет, — написал Кулеба.

Ранее Еврокомиссия представила предложения по девятому пакету антиросийских санкций. Предполагается, в частности, что в санкционный список войдут три новых банка, в том числе Всероссийский банк развития, а также около 200 фигурантов.

В свою очередь издание Financial Times сообщило, что Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия призвали Брюссель скорректировать рестрикции против России таким образом, чтобы ограничения не мешали поставкам продовольствия и удобрений. Представленные ранее ЕК рекомендации некоторые страны сочли недостаточно надежными для гарантии правовой защиты.

Также Financial Times сообщило, что новый пакет санкций Евросоюза будет включать запрет на трансляцию четырех телеканалов, также рестрикции могут коснуться инвестиций в горнодобывающем секторе РФ.