МИД Украины оценил решение Нидерландов подать иск против РФ в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/a83b8444-c2e5-11ea-8087-fa163e074e61_660.jpg Фото: DiscoverWithDima/wikipedia.com

Замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал решение правительства Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса MH17.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов направило иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по делу сбитого в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing рейса MH17. Родственники погибших подали аналогичную жалобу в этот же суд.

Приветствуем решение королевства Нидерланды относительно обращения в ЕСПЧ против Российской Федерации в связи со сбиванием самолёта малайзийских авиалиний рейса МН17, — написал Енин в Facebook.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шёл вооружённый конфликт. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку. Cлушания по делу MH17 возобновятся 31 августа.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что решение Нидерландов подать в ЕСПЧ иск по вопросу крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году приведёт к политизации вопроса. Также оно значительно затруднит поиск истины. А член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя иск Нидерландов к РФ по делу рейса MH17, напомнил, что основное разбирательство продолжается. Пока нет ни одного доказательства вины России.