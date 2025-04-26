МИД Польши попросил Дуду не становиться «союзником Гитлера» Глава МИД Польши Сикорский призвал Дуду не становиться вторым Чемберленом

Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Польский лидер Анджей Дуда не должен лезть в вопросы, решаемые между США, Украиной и Россией, чтобы не занять позицию бывшего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в социальной сети X. По его словам, что бы не делала Варшава, Киеву все равно придется согласиться на территориальные уступки Москве.

Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что именно это, вероятно, и произойдет. <…>. Я советую президенту Дуде не становиться Чемберленом этой войны, — написал Сикорский.

Чемберлен был известен тем, что стал одним из подписантов Мюнхенского соглашения с Адольфом Гитлером 29 сентября 1938 года. Из-за этого документа Берлин получил контроль над частью Чехословакии. Политик тогда назвал себя человеком, который «привез мир для всего поколения». Однако через год началась Вторая мировая война.

Ранее сам Дуда признал, что украинской стороне в какой-то мере придется отступиться от своих требований в переговорах по мирному урегулированию конфликта с Россией и пойти на компромисс. Он выразил надежду, что благодаря усилиям президента США Дональда Трампа кризис на Украине будет урегулирован в ближайшие месяцы.