Посла России вызвали в МИД Молдавии Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за нарушения воздушного пространства страны

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Нику Попеску

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии, заявил глава пресс-службы ведомства Даниел Водэ. Ранее Минобороны Молдавии заявило о нарушении воздушного пространства страны ракетой, которая направлялась в сторону Украины. Какому государству принадлежит ракета, в ведомстве не уточнили.

Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИД, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства в виде пролетевшей над суверенной территорией Молдавии российской ракеты, — заявил Водэ.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Кишинев планирует в мае 2023 года начать переговоры по вступлению в Евросоюз. При этом он отметил, что республика должна одновременно выполнять условия, поставленные в ЕС, и заниматься урегулированием кризисов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию. По его словам, нынешний президент Молдавии Майя Санду «сама рвется в НАТО», имеет румынское гражданство и «готова практически на все».