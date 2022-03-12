МИД Франции озвучил новые санкции ЕС против России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан озвучил «новый пакет санкций» Евросоюза в отношении России. По его словам, ограничительные меры затронут импорт российского железа и стали, экспорт предметов роскоши и запрет любых инвестиций в нефтяную сферу. Также будет расширен санкционный список бизнесменов, пишет РИА Новости.

По словам министра, санкции, вероятно, вступят в силу, в это воскресенье, 13 марта.

Ранее сообщалось, что Евросоюз примет четвёртый пакет ограничительных мер против РФ. Санкции направлены на то, чтобы у Москвы было меньше ресурсов на проведение спецоперации по демилитаризации Украины, говорится в письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против России, стала её военная спецоперация по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

США, Евросоюз и их союзники уже ввели против РФ масштабные санкции, как экономические, так и персональные. В частности были заморожены $415 млрд на счетах Центробанка, ряд крупных банков были отключены от платежной системы SWIFT. Кроме того, в стране приостановили работу и инвестиции крупные компании.