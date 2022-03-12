МИД Франции озвучил новые санкции ЕС против России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан озвучил «новый пакет санкций» Евросоюза в отношении России. По его словам, ограничительные меры затронут импорт российского железа и стали, экспорт предметов роскоши и запрет любых инвестиций в нефтяную сферу. Также будет расширен санкционный список бизнесменов, пишет РИА Новости.
По словам министра, санкции, вероятно,
Ранее сообщалось, что Евросоюз примет четвёртый пакет ограничительных мер против РФ. Санкции направлены на то, чтобы у Москвы было меньше ресурсов на проведение спецоперации по демилитаризации Украины, говорится в письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против России, стала её военная спецоперация по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.
США, Евросоюз и их союзники уже ввели против РФ масштабные санкции, как экономические, так и персональные. В частности были заморожены $415 млрд на счетах Центробанка, ряд крупных банков были отключены от платежной системы SWIFT. Кроме того, в стране приостановили работу и инвестиции крупные компании.