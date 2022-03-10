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Стало известно, когда ЕС примет новый пакет санкций против России

Евросоюз примет новый пакет санкций против России 12 марта
20:12, 11 марта 2022
Стало известно, когда ЕС примет новый пакет санкций против России Урсула фон дер Ляйен Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press
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12 марта Евросоюз примет четвёртый пакет ограничительных мер против РФ. Санкции направлены на то, чтобы у Москвы было меньше ресурсов на проведение спецоперации по демилитаризации Украины, говорится в письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 

Завтра мы примем четвёртый пакет мер, направленный на ещё большую изоляцию России, сказала она.

В частности, ЕС намерен запретить импорт предметов роскоши и ключевых товаров чёрной металлургии из РФ, а также рассмотреть запрет инвестиций в энергосектор РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что страны Евросоюза готовы принять решение о дополнительных санкциях против России. Он добавил, что Берлин и Париж продолжат давить на Москву, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине.

Великобритания ранее ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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