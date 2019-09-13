https://static.news.ru/photo/ff2e15c4-d64a-11e9-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер обвинил Россию в препятствовании судоходству в Керченском проливе и призвал перестать это делать.

Эти препятствия не служат никакой иной цели, кроме дестабилизации обстановки на Украине и украинской экономики, — говорится в заявлении дипломата, которое было распространено на форуме «Ялтинская европейская солидарность».

Ранее News.ru писал, что инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября 2018 года. За незаконное пересечение государственной границы России были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест.

Также сообщалось, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.