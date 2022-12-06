МИД Австрии: Европе нужна Россия Глава МИД Австрии: Евросоюзу нужна Россия

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр по европейским и иностранным делам республики Александр Шалленберг заявил, что после окончания украинского конфликта Евросоюзу понадобится Россия, передает ТАСС. Глава ведомства пояснил, что Москва нужна Брюсселю, чтобы вести с ней диалог по безопасности. Дипломат добавил, что было бы неправильным исключить Россию из международных встреч.

Мирные переговоры по поводу Украины на данный момент невозможны, но исключать Россию из международных встреч будет неправильно. После окончания украинского конфликта Евросоюзу нужна Россия, с которой получится вести диалог по общей безопасности, — сказал Шалленберг.

Он при этом не стал уточнять, как Европа сможет наладить диалог с Россией на фоне принятых санкционных пакетов против Москвы.

Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш ранее выразил мнение, что западным странам необходимо готовиться к возобновлению перелетов через воздушное пространство России. По его словам, запрет на пролет самолетов над Россией и Украиной стал «большой проблемой» для авиаперевозчиков, так как из-за этого в небе над Европой скапливается большое количество воздушных судов.