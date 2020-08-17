Меркель собирается обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

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В телефонном разговоре с президентом Литвы канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным о происходящем в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба литовского лидера.

Как информировала канцлер, во вторник у неё состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для поиска выхода из сложившейся в республике ситуации, — приводит цитату из сообщения ТАСС.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. После того как закрылись последние избирательные участки в стране, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Вышедшие на улицы люди выступали против фальсификации результатов.

Во время протестов милиция и внутренние войска использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. После этого в Белоруссии начали бастовать рабочие крупнейших предприятий, их сотрудники требовали провести новые выборы и прекратить жёсткое обращение с людьми на демонстрациях.

Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов.

17 августа Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанным в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы. Власти республики в этот же день сообщили о задержании координаторов протестов против Лукашенко. Президент Белоруссии при этом утверждает, что предлагал оппозиции пересчитать голоса.

Как писал NEWS.ru, ранее в телефонном разговоре с президентом Литвы канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным о происходящем в соседней стране.