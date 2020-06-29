Меркель рассказала, почему её никто не видел в маске

https://static.news.ru/photo/0247c0fc-ba5c-11ea-ade4-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ангела Меркель раскрыла секрет, как за период пандемии коронавируса её никто не увидел в медицинской маске. Канцлер Германии сказала, что придерживается рекомендаций Минздрава своей страны и не видит необходимости в маске, когда соблюдена социальная дистанция.

Однако она носит маску, когда идёт за покупками в магазин, другое дело, что в маске политика не узнают, сообщает Der Spiegel.

Очевидно, мы не встречаемся. В противном случае, вы бы меня увидели в маске, но я не раскрываю вам, когда и в какие магазины хожу за покупками, — заявила канцлер в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Больше того, Меркель несколько раз сдавала тесты на коронавирус. Особенно после того, как контактировала с заразившимися медиками. Но все её результаты были отрицательными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Германии сотрудники шести логистических центров Amazon объявили забастовку из-за заражения коронавирусом их 30 коллег. Забастовки начались в ночь на понедельник в Бад-Херсфельде, Райнберге, Верне, Кобленце и Лейпциге.