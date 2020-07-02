Меркель: коронавирус не исчезнет, пока не создадут вакцину

https://static.news.ru/photo/15506902-bc81-11ea-8577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Chenlin/Global Look Press

Местные вспышки коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) вызывают беспокойство у правительства Германии, однако региональные власти с ними справляются. Подобную работу необходимо продолжить, так как болезнь не исчезла и никуда не исчезнет, пока не создадут вакцину, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции в онлайн-формате с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.

Я благодарна, что их (вспышки COVID-19. — NEWS.ru) решительно подавляют местными органами, земельными органами, частично с помощью бундесвера. Так и должно оставаться. Мы идём на риск с отпускными путешествиями, поэтому мы должны внимательно следить за ситуацией, — цитирует политика РИА Новости.

В Германии с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 196 370 случаев инфицирования COVID-19. Скончались 9004 гражданина, 179 800 исцелились, передаёт Институт Джонса Хопкинса.

В мире за всё время пандемии заразилиись свыше 10,6 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 686 480 человек (умерли 128 062 человека, выздоровели — 729 994), на втором Бразилия — 1 448 753 (умерли 60 632, выздоровели 817 642).

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа — Новой Гвинее — 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские медики за последние сутки выявили в стране 6760 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Всего в РФ с начала эпидемии зафиксировали 661 165 заболевших. Из них выздоровели 428 978 пациентов (6047 за последние сутки). За минувшие 24 часа с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались 147 человек. За время пандемии в РФ погибли 9683 гражданина. С начала вспышки в России сделали свыше 20,1 млн тестов на COVID-19.

За последние сутки 662 случая коронавируса выявлено в столице РФ. Москва по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В общей сложности количество заболевших составило уже 222 871.

При этом в городе умерли 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Летальных исходов уже 3870, сказано в данных оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19. Вместе с тем выписаны из больниц 1055 пациентов. Всего выздоровевших уже 153 248 человек.

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 107 случаев. При этом 39 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.