Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/95800206-e137-11ea-8e62-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Предметом разговора стала ситуация, сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключённых и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис, — цитирует Зайберта ТАСС.

Выборы главы республики состоялись 9 августа. После того как закрылись последние избирательные участки в стране, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Вышедшие на улицы люди выступали против фальсификации результатов.

Во время протестов милиция и внутренние войска использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. После этого в Белоруссии начали бастовать рабочие крупнейших предприятий, их сотрудники требовали провести новые выборы и прекратить жёсткое обращение с людьми на демонстрациях.

Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов.

Сама кандидат в президенты до этого заявила о готовности занять высший пост в республике, а также о том, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. После она внезапно уехала в Литву, а в Интернете с разницей в несколько часов были опубликованы сразу два обращения. В одном Тихановская заявила, что покинула Белоруссию по собственному желанию, потому что она «слабая женщина». Во втором призвала своих сторонников не выходить на улицы и быть благоразумными.

17 августа Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанным в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый основной закон страны. После этого возможны выборы. Власти республики в этот же день сообщили о задержании координаторов протестов против Лукашенко. Президент Белоруссии при этом утверждает, что предлагал оппозиции пересчитать голоса.

Как писал NEWS.ru, доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова считает, что женщина в ближайшее время вернётся в Белоруссию.