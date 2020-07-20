Медведчук прокомментировал инициативу о легализации проституции на Украине

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Заявление главы комитета Рады по социальной политике, депутата от президентской партии «Слуга народа» Галины Третьяковой, которая предложила легализовать проституцию, может породить следующий шаг, которым станет разрешение наркоторговли. Так считает руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее Третьякова выступила за законодательное разрешение проституции на Украине, так как считает, что это поможет решить вопрос с торговлей людьми, а сотрудники этой сферы получат социальные гарантии и пенсию.

Сейчас Третьякова выступила за легализацию проституции. Данная инициатива занимает законное место в политике власти президента Украины Владимира Зеленского, направленной на легализацию игорного бизнеса, поддержку ЛГБТ. Следующим шагом, вероятно, станет легализация наркоторговли, — цитирует заявление Медведчука пресс-служба партии.

При этом ещё с 2017 года Третьякова предлагала поднять вопрос о легализации проституции, марихуаны, игорного бизнеса и торговли оружием для пополнения пенсионного фонда. В то время она занимала должность генерального директора Украинской федерации страхования. Медведчук при этом отметил, что спешка с такими инициативами неуместна даже в сфере секс-услуг.

Наблюдая за потугами «слуг народа» во главе с президентом Зеленским, можно сделать единственный вывод: их политика направлена не на создание успешной Украины, а на хищническое использование человеческих и материальных ресурсов нашей страны, её тотальное ограбление, унижение и распродажу. Это команда могильщиков Украины, команда ликвидации нашего государства как независимого, суверенного, правового, демократического и социального, — считает политик.

Медведчук не в первый раз критикует действия украинских властей. Ранее он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своей политике оглядывается на мнение радикалов и жителей западных районов страны, однако те всё равно не будут голосовать за него и за партию «Слуга народа».

Как писал NEWS.ru, ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предложил Украине отказаться от всех русских земель, которые Киев получил в годы советской власти. Так сенатор отреагировал на заявления украинских националистов, в частности Ларисы Ницой, о навязывании русского языка.