Массовые акции неповиновения военкомам прошли на Украине ТАСС: в Николаевской области Украины местные жители не пустили военкомов в село

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Акции неповиновения сотрудникам военкоматов прошли в Николаевской области Украины, сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на свои источники. Он уточнил, что местные жители не пропустили служащих в свой населенный пункт, передает ТАСС.

[В Николаевской области] стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих ТЦК в свое село, — рассказал Барбашов.

По его словам, граждане выдвигали обвинения, что сотрудники военкоматов «выгребли» всех мужчин и теперь некому работать. Депутат добавил, что тотальная мобилизация действительно затронула сельское хозяйство в Николаевской области. Он рассказал, что фермеры жалуются на отсутствие рабочей силы.

Парламентарий отметил, что мужское население на Украине заметно сокращается из-за мобилизации. Мужчин практически нет на улицах как в Николаеве, так и в других населенных пунктах страны. Остались только женщины, инвалиды и «людоловы», добавил Барбашов, отметив что выходить из дома «стало опасно».

Ранее владелец нескольких популярных кафе в Киеве Анна Завертайло сообщила, что представители малого и среднего бизнеса в украинской столице столкнулись с острым дефицитом сотрудников после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации. По ее словам, деятельность таких предприятий окажется под угрозой, а это приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет.