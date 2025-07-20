«Максимально зашкварный»: на Украине объяснили новую должность Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Минобороны страны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот урегулировал перемирие с Москвой, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, украинский лидер хочет провести перемирие не через Раду, а решением Совбеза.

Для этого ему там нужен максимально зашкварный и поэтому управляемый персонаж, — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил Москве провести третий раунд переговоров по мирному урегулированию кризиса на следующей неделе. По его словам, инициативу озвучил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Даты нового раунда переговоров между Россией и Украиной все еще не назначены. Сторонам предстоит их согласовать.

Как считают журналисты из немецкого журнала Der Spiegel, Киев мог предложить Москве провести новый раунд переговоров после согласования своих действий с США. Там указали на несколько признаков — ультиматум, который глава Белого дома выдвинул РФ, и недавнюю поездку спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога на Украину.