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20 июля 2025 в 08:57

Украину заподозрили в сговоре с США против России

Der Spiegel: Киев мог согласовать с США предложение по переговорам с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев мог предложить Москве провести новый раунд переговоров после согласования своих действий с США, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Там указали на несколько признаков — ультиматум, который глава Белого дома выдвинул РФ, и недавнюю поездку спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога на Украину.

Новый шаг Украины может быть результатом сговора с США, — считают немецкие журналисты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил Москве провести третий раунд переговоров по мирному урегулированию кризиса на следующей неделе. По его словам, инициативу озвучил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Как пояснил источник из Москвы, Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной. Сигналы из украинской столицы позволяют надеяться на скорое появление конкретной даты встречи.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом распоряжение Зеленского по активизации диалога с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва поддерживает позицию Киева в этом вопросе.

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