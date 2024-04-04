Макрону не понравились слова Шойгу на переговорах с Лекорню Макрон нашел угрожающим заявление Шойгу в беседе с главой МО Франции

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Эммануэль Макрон

Французский президент Эммануэль Макрон назвал странными и угрожающими заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу на переговорах с коллегой Себастьеном Лекорню, пишет РИА Новости. По словам главы европейской республики, подобные высказывания «не новы».

Министр вооруженных сил [Себастьен Лекорню] изложил актуальную информацию, как обычно делают министры во время разговора со своими коллегами. Часть комментариев российской стороны была странной и угрожающей, — отметил Макрон после церемонии открытия Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени под Парижем.

Во время переговоров с Лекорню Шойгу заявил, что дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет доведено до конца. Российский министр выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.

Лекорню в свою очередь настойчиво пытался убедить собеседника в непричастности Киева и коллективного Запада к террористической атаке. Шойгу ответил коллеге, что сведения об украинском следе в теракте уже получены. Он заверил, что все виновные будут наказаны. Министры также признали свою готовность к переговорам по Украине.