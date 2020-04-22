Макрон заявил, что сейчас не время расследовать возникновение коронавируса

https://static.news.ru/photo/142fe836-84a5-11ea-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Сейчас не время для проведения международного расследования по вопросу пандемии коронавируса. Об этом в беседе с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидер республики подчеркнул, что властям разных стран срочно нужно действовать в унисон, прежде чем искать виновных.

Он говорит, что согласен с тем, что в начале были некоторые проблемы, но сейчас не время обсуждать это, необходимо срочно добиться сплочённости, — сказал Reuters представитель Елисейского дворца.

Собеседник агентства подчеркнул, что действия всех сторон должны быть прозрачны.

Премьер Австралии ранее в разговорах с президентом США Дональдом Трампом, а также лидерами Франции и Германии искал поддержки, высказав предложение о проведении международного расследования из-за пандемии.

Как писал NEWS.ru, Макрон обсудил ситуацию с распространением COVID-19 и меры противодействия пандемии с папой римским.