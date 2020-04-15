Макрон заверил, что Нотр-Дам восстановят в пятилетний срок

https://static.news.ru/photo/f95bb15c-7ef5-11ea-86c4-fa163e074e61_660.jpg Собор Парижской Богоматери Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон спустя год после пожара в соборе Парижской Богоматери обратился к тем, кто спас его от огня и помогает восстанавливать.

Мы ничего не забыли. Ни героическую вспышку мужества, которая спасла собор от огня, ни огромную волну щедрости, которая возникла в последующие часы и дни, — сказал французский лидер.

Un an aprÃ¨s lâincendie de Notre-Dame de Paris, mon message Ã toutes celles et ceux qui lâont sauvÃ©e et qui aident Ã la reconstruire : pic.twitter.com/rdt5ENBK4I — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2020

Макрон напомнил, что обещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет, и подчеркнул, что власти сделают всё для того, чтобы уложиться в этот период. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса работы были приостановлены, но специалисты вернутся к ним как можно скорее.

Крупнейший пожар за всю историю существования Нотр-Дама произошёл 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, а вся несущая конструкция была объята пламенем. Однако главные произведения искусства, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, уцелели.

В марте полиция французской столицы задержала мужчин, пытавшихся украсть каменные глыбы на месте реставрационных работ, писал NEWS.ru.