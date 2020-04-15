Макрон заверил, что Нотр-Дам восстановят в пятилетний срок

Макрон напомнил, что обещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет, и подчеркнул, что власти сделают всё для того, чтобы уложиться в этот период. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса работы были приостановлены, но специалисты вернутся к ним как можно скорее.
Крупнейший пожар за всю историю существования Нотр-Дама произошёл 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, а вся несущая конструкция была объята пламенем. Однако главные произведения искусства, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, уцелели.
В марте полиция французской столицы задержала мужчин, пытавшихся украсть каменные глыбы на месте реставрационных работ, писал NEWS.ru.