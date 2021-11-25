Макрон выступил за расширение Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны. Руководство этой страны в сентябре 2017 года заявляло о начале кампании по вступлению в зону евро. Процесс адаптации к переходу на единую валюту до сих пор продолжается, сообщает РИА Новости.

Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону, — заявил Макрон.

На данный момент в Шенгенской зоне находятся 26 государств, в которых проживает около 420 миллионов человек. В неё входят 22 из 27 стран Евросоюза — все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Шенгенская зона также охватывает четыре страны, которые не входят в ЕС. Речь идёт об Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Ранее Макрон во время встречи в Париже с вице-президентом США Камалой Харрис, которая прибыла во французскую столицу для участия в Форуме мира, отметил, что сотрудничество двух стран имеет решающее значение. Стороны приветствовали «новую эру» во франко-американских отношениях.