Макрон разрешил не водить детей в школы после отмены режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/f20246ba-856b-11ea-b592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreina Flores /Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил мэрам городов, что посещение школ после возобновления занятий будет добровольным. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера республики.

Макрон уточнил, что родители, которые не хотят водить своих детей в учебные заведения, не будут обязаны делать это. Французские власти намерены начать открывать школы, университеты и детские сады после 11 мая, отмечает CNN.

13 апреля Макрон продлил режим изоляции во Франции до 11 мая. В стране действуют ограничения на передвижение людей, не работают музеи, театры, кинотеатры, кафе, парки и непродовольственные магазины. Правительство рассчитывает, что все торговые точки республики, кроме ресторанов, кафе и баров, смогут возобновить работу 11 мая, когда будут ослаблены карантинные ограничения, писал NEWS.ru.