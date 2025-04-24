Макрон призвал Трампа обратить свой гнев исключительно на одного человека Макрон: гнев Трампа должен быть направлен исключительно на президента Путина

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Белого дома Дональду Трампу и призвал его направить свой гнев на одного человека, пишет издание Politico. Речь идет о президенте России Владимире Путине, пояснил политик.

Гнев американцев должен быть направлен исключительно на одного человека — президента Путина, — заявил Макрон.

Он считает, что американская сторона должна быть недовольна действиями России, а не Украины. По мнению французского президента, Москва якобы не искренна в стремлении положить конец украинскому кризису.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты могут принять решение о мирном урегулировании на Украине, которое не понравится французскому главе. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что планы Москвы и Вашингтона также вызовут недовольство среди «обезумевших от войны жителей ЕС».

До этого стало известно, что действия, выступления и риторика Макрона не устраивают французский парламент. На фоне этого политик рассматривает возможность распустить исполнительный орган для проведения внеочередных выборов. При этом он уверен в своей популярности у сограждан, чтобы совершить такой шаг.