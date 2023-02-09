Макрон призвал не допустить победы России на Украине Макрон предложил провести мирную конференцию для урегулирования ситуации на Украине

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом трехсторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о необходимости проведения мирной конференции, которая поможет урегулировать конфликт на Украине и добиться справедливого мира. При этом французский лидер выступил против сценария, при котором победу одерживает Россия. Об этом сообщает ТАСС.

Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех, — сказал Макрон.

Он добавил, что фундаментом для мирной конференции должен стать план достижения мира из 10 пунктов, предложенный Владимиром Зеленским. По мнению Макрона, в организации конференции должно участвовать максимальное число международных партнеров. Он заверил Зеленского, что Киев может рассчитывать на Париж в вопросе построения мира.

Макрон также подчеркнул, что в разгоревшемся конфликте «Россия не может и не должна выиграть». Политик отметил, что до тех пор, пока Москва ведет наступление, страны, поддерживающие Киев, будут «адаптировать и масштабировать» военную поддержку Украины. Он подчеркнул, что помимо отправленных за последние недели оборонительных вооружений, на встрече лидеров трех стран будут обсуждаться и иные «операционные нужды» Украины.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что для Парижа не существует табу в вопросе возможных поставок истребителей Украине. По его словам, власти руководствуются тремя критериями, которые уже озвучил президент Эммануэль Макрон. Это полезность и эффективность того или иного типа вооружений для ВСУ; поставки не должны повышать риск эскалации конфликта; передача оружия не должна ослаблять обороноспособность французской армии.

Перед этим министр говорил, что Франция поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок (САУ).