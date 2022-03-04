Макрон объявил об участии в выборах президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выдвигает свою кандидатуру на очередных выборах главы государства. Об этом он сообщил в открытом письме, которое опубликовал ряд региональных изданий республики, сообщает РИА Новости. Выборы пройдут в апреле текущего года.

Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ, — говорится в письме Макрона к французам.

Первый тур выборов президента Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. Кандидаты на высший государственный пост должны в срок до 4 марта предоставить в Конституционный совет страны не менее 500 подписей в свою поддержку от избранных должностных лиц страны. 7 марта Совет установит окончательный список кандидатов для участия в выборах.

Ранее о своём намерении участвовать в выборах главы Франции заявили лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, мэр Парижа Анн Идальго от партии «Социалисты» и ряд других политических деятелей.

Ранее замглавы департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Вера Агеева предположила, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон имеет хорошие шансы победить на грядущих выборах. По её мнению, французы довольны работой Макрона в пандемию коронавируса, хоть и критикуют его.