«Макрон нашел стрелочника»: Ковитиди о новом премьере Франции Ковитиди: Макрон хочет сделать Атталя ответственным за провал экономики

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Габриэль Атталь

Назначение Габриэля Атталя на пост премьер-министра Франции позволит президенту страны Эммануэлю Макрону отвести от себя недовольство граждан из-за нестабильной финансовой ситуации в стране в преддверии выборов в Европарламент, заявила в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее мнению, никак иначе данный кадровый ход объяснить нельзя.

В преддверии выборов в Европарламент, намеченных на июнь 2024 года, Эммануэль Макрон нашел стрелочника, на кого можно «повесить» ответственность за провальную экономическую и финансовую политику Франции, — заявила Ковитиди.

Она отметила, что Макрон намеревается привлечь €285 млрд долга на финансовых рынках в 2024 году. Эта сумма является рекордной в сравнении с €270 млрд в прошлом году.

Президент Франции не задумывается о том, как придется амортизировать €160,2 млрд долга со сроком погашения в 2024 году, поскольку найден хитроумный кадровый ход, позволяющий отвести от него негатив и ответственность, — подчеркнула сенатор.

Ковитиди заявила, что, по мнению Макрона, единственным человеком, который способен спасти экономику страны, является «34-летний, имеющий нетрадиционную сексуальную ориентацию, ничего не смыслящий в экономике и финансах Габриэль Атталь».

Чтобы достичь экономии, правительству Франции надо будет предпринять ряд непопулярных мер, в частности залезть в карманы рядовых французов, отменив субсидии на газ и электричество для населения. Очевидно, что после всего отношение граждан к власти будет очень негативным, — заключила она.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о деградации Франции в связи с назначением Атталя премьер-министром. Парламентарий добавил, что ему жаль французский народ за это кадровое решение.