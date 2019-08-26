Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время саммита «Большой семёрки» политикам не удалось приди к соглашению по вопросу участия Москвы в этом формате. Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-конференции.

Пока этот кризис (кризис на Украине, прим. News.ru) не разрешён, неуместно приглашать Россию за стол G7, но все говорят, что важно разговаривать с Россией, — передаёт его слова Le Figaro.

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет. До этого он говорил, что что склоняется к положительному решению о присоединении России к следующему саммиту «Большой Семёрки».

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