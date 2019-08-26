https://static.news.ru/photo/8a2f6992-c81e-11e9-a330-fa163e074e61_660.jpgПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время саммита «Большой семёрки» политикам не удалось приди к соглашению по вопросу участия Москвы в этом формате. Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-конференции.
Пока этот кризис (кризис на Украине, прим. News.ru) не разрешён, неуместно приглашать Россию за стол G7, но все говорят, что важно разговаривать с Россией, — передаёт его слова Le Figaro.