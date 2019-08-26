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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что перед сном всегда кладёт на тумбочку возле кровати пистолет. По его словам, без этого он не может заснуть, так как ощущает необъяснимую угрозу.

Он признал, что не может объяснить причину своей тревоги, но отметил, что уже привык к такому положению вещей. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то что этот пистолет в моих...