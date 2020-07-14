Макрон: Франция приготовилась к возвращению коронавируса

https://static.news.ru/photo/482d86c4-c5ce-11ea-a87c-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Наблюдаются признаки возвращения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) во Францию, но Париж готов ко второй волне пандемии, заявил глава республики Эммануэль Макрон во время телевизионного интервью.

Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова. Но мы будем готовы к этому <...> Мы многому научились в период пандемии, — цитирует политика ТАСС.

Он отметил, что в стране есть необходимые запасы масок, респираторов и лекарств. По данным института Джонса Хопкинса на 14 июля 2020 года, во Франции зарегистрировано 209 640 случаев COVID-19, умерли 30 032 гражданина республики, 78 722 вылечились.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с начала вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерли 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболел 1 864 681, выписался 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил главу Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником — Днём взятия Бастилии. В своей телеграмме российский лидер отметил, что связи РФ и Франции имеют богатую историю.