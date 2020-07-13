Путин направил Макрону телеграмму в честь Дня взятия Бастилии

https://static.news.ru/photo/5a9ca1aa-c5ab-11ea-9918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником — Днём взятия Бастилии.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что связи РФ и Франции имеют богатую историю.

Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на Европейском континенте, — написал Путин.

Он уверен , что две страны продолжат совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки в интересах своих граждан, а также Европы и всего мира.

Как писал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию издания Frankfurter Allgemeine о стараниях президента Франции Эммануэля Макрона понравиться российскому лидеру Владимиру Путину. Немецкая газета считает, что такая стратегия выбрана Макроном, чтобы предотвратить тревожное для него сближение Москвы и Пекина. Свой вывод авторы публикации сделали после просмотра кадров видеоконференции между главами России и Франции.