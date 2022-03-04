В Раде объявили что магазины на Украине бойкотируют продукцию Coca-Cola

Ряд украинских торговых сетей отказались от сотрудничества с компанией Coca-Cola. Причиной стало решение руководства компании продолжить работу в России. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По словам депутата, продукция бренда исчезает с полок ряда магазинов.

Это связано с решением Coca-Cola продолжить свою работу в России, — пояснил он.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе компании, что Coca-Cola продолжает работу в России.

При этом многие компании объявили о приостановке своей деятельности на территории РФ. Это связано с санкциями, которые последовали после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Ранее стало известно, что IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Кроме того, на территории РФ приостановила продажи крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.