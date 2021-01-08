Мадрид оказался парализован из-за аномального снегопада

https://static.news.ru/photo/bc6769c0-526d-11eb-859f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Столицу Испании буквально парализовало из-за сильнейшего снегопада: дороги в городе оказались засыпаны, остановлено железнодорожное сообщение, мадридский аэропорт переносит и отменяет рейсы.

Из-за крупнейшего за последние 80 лет снегопада власти Мадрида призвали горожан не выходить без острой необходимости из дома, а также не пользоваться личным транспортом, пишет РИА Новости.

Железнодорожная компания Renfe предупредила, что из-за заносов и объёма выпавшего снега ни пригородные поезда, ни поезда дальнего следования не ходят. Также в городе не ездят автобусы, а метрополитен работает с перебоями.

Аэропорт Барахас останется закрытым до вечера субботы, авиакомпании просят пассажиров отменённых рейсов не приезжать в аэропорт и договариваться о переносе полётов дистанционно.

Отряды военных направлены в город, чтобы помочь тем, кто не может выбраться из-за снежных заносов. За ночь военнослужащие помогли почти ста водителям, застрявшим в снегопад на дороге.

В Мадриде отменены все развлекательные мероприятия, движение грузового транспорта полностью перекрыто, до улучшения ситуации не будет производиться сбор мусора.

Синоптики ожидают, что снегопад в столице Испании не прекратится до понедельника. Некоторые горожане радуются снегу: они катаются на лыжах и играют в снежки.

Snow ball war in Madrid city centre.



09/01/21

pic.twitter.com/5PctC3WgRy — Xavi Ruiz (@xruiztru) January 9, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что в северной и центральной части Испании прошли сильные снегопады из-за шторма «Филомена». Многие города, включая Мадрид, завалило снегом. В стране объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности для большинства регионов и «красный» уровень для трёх провинций в Центральной Испании.