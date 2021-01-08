Испанию накрыли небывалое похолодание и обильные осадки

https://static.news.ru/photo/a8637ad6-51dc-11eb-87f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Escriche/Keystone Press Agency/Global Look Press

В северной и центральной части Испании прошли сильные снегопады из-за шторма «Филомена». Многие города, включая Мадрид, завалило снегом.

В стране объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности для большинства регионов и «красный» уровень для трёх провинций в Центральной Испании.

Шторм «Филомена» также обрушился на Канарские острова. Он принёс с собой сильные ветра и дожди. Движение было затруднено на дорогах, возникли проблемы с общественным транспортом. Власти Канарских островов отменили не менее 30 рейсов из-за непогоды.

Синоптики прогнозируют, что снегопады продлятся до субботы, 9 января. К этому моменту в Мадриде выпадет до 20 сантиметров снега.

В четверг, 7 января, в Испании зарегистрировали самую низкую температуру в истории. На метеостанции Вега-де-Лиордес, которая находится на высоте 1874 метра в провинции Лион, термометры показали минус 35,8 градуса, сообщает «Гисметео».

Как писал NEWS.ru, почти 17 тысяч жителей Канады остались без света из-за снегопада. Инцидент произошёл в провинции Новая Шотландия 3 января. В северо-восточной части региона выпало примерно треть месячной нормы осадков. Уровень снега поднялся на 20–32 сантиметра, что привело к обрывам линий электропередачи.