Лукашенко: Россию и Белоруссию продолжат душить санкциями

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Россию продолжат душить санкциями, а заодно и Белоруссию, чтобы Москва не смогла обходить рестрикции через Минск, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования деятельности белорусского павильона на ВДНХ в Москве. Также он заявил о необходимости расширить функции КГБ Белоруссии, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Сейчас понятно, Россию будут душить до предела, а заодно и нас, чтобы, как я уже говорил, Россия не смогла обойти санкции через Белоруссию, — сказал Лукашенко.

Кроме того, президент страны призвал усилить деятельность некоторых направлений Комитета государственной безопасности (КГБ), чтобы действовать в рамках гибридной войны в мире.

Пришла очередь нам серьезно посмотреть на нашу основную спецслужбу — Комитет государственной безопасности. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Белоруссии, — заявил Лукашенко.

Ранее белорусские вооруженные силы начали проводить учения по переходу с мирного на военное время. Лукашенко ранее заявил, что в стране необходимо усилить работу по противодействию внешним информационным атакам. Для этого в ближайшее время будет создан информационный «спецназ». По словам главы государства, главным оружием Минска будет правда.