Белорусская армия начала занятия по переводу с мирного на военное время

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Белорусские вооруженные силы начали проводить учения по переводу с мирного на военное время, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. Отмечается, что занятия проходят по предусмотренному плану ведомства.

Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время, — сообщили в Минобороны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в стране необходимо усилить работу по противодействию внешним информационным атакам. Для этого в ближайшее время будет создан информационный «спецназ». По словам главы государства, главным оружием Минска будет правда.

Глава Белоруссии отметил, что людей цепляют яркие кaртинки и громкие происшествия, которые впоcледствии оказываются фейками. В Белоруссии, подчеркнул он, этим заниматься не бyдут.