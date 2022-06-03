«Сила в правде»: Лукашенко создаст информационный спецназ Лукашенко сообщил, что в Белоруссии будет сформирован информационный спецназ для борьбы с фейками

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо усилить работу по противодействию внешним информационным атакам, для этого в ближайшее время будет создан информационный спецназ, сообщает агентство БелТА. По словам главы государства, главным оружием Минска будет правда.

Мы сейчас формируем этот «спецназ». Сила в правде. Все равно правда побеждает, — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии согласился, что людей больше цепляют яркие кaртинки и громкие происшествия, которые впоcледствии оказываются фейками. В Беларуси, подчеркнул он, этим заниматься не бyдут.

Ранее Лукашенко заявил в интервью Associated Press, что провокацию в пригороде Киева Буче организовали англичане, прибывшие из Львова. По его словам, они вели съёмку происходящего, после чего распространили отснятый материал. Глава белорусского государства отметил, что у него имеются номера автомобилей, в которых ехали англичане, и эти номера были переданы руководству России.