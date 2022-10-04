Лукашенко: Польша и Литва наращивают военные силы у границы с Белоруссией

Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Польши

Страны НАТО наращивают свои военные силы на границе с Белоруссией, заявил на совещании по вопросам безопасности президент страны Александр Лукашенко. По его словам, на данный момент в Европе содержатся 35 тысяч солдат Альянса, из которых 25 тысяч находятся в приграничных с Белоруссией государствах. Наибольшая активность по мобилизации сил исходит из Польши, передает БелТА.

Наибольшую активность проявляет Польша. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши, — пояснил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что свои силы к границе стягивают также Латвия и Литва. Однако у этих государств не хватает собственных средств, они требуют их у руководства НАТО.

Пытаются не отставать в милитаристской гонке Литва и Латвия. Но собственных средств у них нет, поэтому просят НАТО усилить присутствие на своих территориях за счет развертывания на месте батальонных бригадных боевых тактических групп. Начали строительство новых военных городков для их размещения на постоянной основе, в том числе в непосредственной близости от нашей границы — в 20 километрах, — отметил Лукашенко.

1 октября Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией, сообщил представитель польских спецслужб Станислав Зарин.

Такой заградительный объект высотой 5,5 метра на белорусско-польской границе начали возводить 25 января 2022 года. Контракт на строительство ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых (примерно $160 млн долларов). Эти деньги были выделены из бюджета Польши.