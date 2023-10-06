«Абсолютно правильно»: Лукашенко высказался о требующем помощи Зеленском Лукашенко: Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от Запада

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от Запада, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. Видео с заявлением главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». По словам президента, Зеленский согласился на условия Запада и «воюет до последнего украинца», поэтому ему должны давать обещанное.

Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, «вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведёт несолидно, непорядочно Зеленский и так далее». Я должен сказать вам, что Зеленский ведёт себя абсолютно правильно, — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии считает, что украинская сторона перед началом конфликта готовилась к боевым действиям и создавала в Донбассе эшелонированную оборону. Лукашенко отметил, что американцы распределили роли таким образом, что Запад мобилизует все в поддержку Киева.

Однако сейчас, подчеркнул президент, коллективный Запад не выполняет обещания, которые дал Зеленскому.

Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была, — сказал Лукашенко.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор резко высказался о просьбах Зеленского предоставить помощь Киеву. По его словам, президент Украины продолжает выпрашивать у США миллиарды долларов. При этом Вашингтон не может отследить, на что именно уходят предоставляемые Киеву средства. Он также назвал ситуацию позорной, а поведение украинского лидера — отвратительным.

2 октября американский миллиардер Илон Маск раскритиковал Зеленского за постоянные просьбы к западным союзникам о финансовой помощи, сделав его героем мема. Он опубликовал в соцсети картинку персонажа, которому приделали «страдающее лицо» украинского лидера, просящего о помощи.

В ответ Киев обвинил Маска в «распространении российской пропаганды». В Верховной раде опубликовали аналогичный мем, но уже с изображением миллиардера.