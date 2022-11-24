Лондон запретил Шотландии отделяться: что станут делать националисты? Шумные митинги проходят в самом Эдинбурге, в шести других городах Великобритании, а также в нескольких европейских столицах

Фото: Hesther Ng/Global Look Press

Пять судей Верховного суда Великобритании отправили в нокдаун шотландских националистов, постановив единогласно: никакие референдумы об отделении Шотландии от Соединенного Королевства не будут иметь юридической силы. Согласно вердикту, любые голосования по этому поводу — не более чем опросы общественного мнения. И так будет до тех пор, пока легитимность плебисцита не признает Лондон. Но достаточно ли постановления суда, чтобы пресечь националистические центробежные тенденции?

Успеть за 12 минут

Решение Верховный суд принял молниеносно: всё заседание заняло 12 минут. Это показывает, что у судей не было никаких сомнений в нелегитимности предлагаемого националистами референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании (его для краткости иногда называют indyref2).

У парламента Шотландии нет полномочий объявлять легитимный референдум о независимости. Предложение о таком референдуме по вопросам унии Шотландии и Англии является суверенным правом парламента Соединенного Королевства, — объявил председатель суда лорд Рид.

Позиция суда и британского правительства состоит в том, что с 2014 года, когда состоялся референдум о выходе Шотландии, прошло слишком мало времени и подобные референдумы, вообще, имеет смысл проводить не чаще одного раза в поколение. За 315 лет, прошедших со дня заключения унии между Англией и Шотландией, в результате чего в 1707 году возникла Великобритания, их союз никогда не подвергался таким испытаниям на прочность.

Шотландская национальная партия (SNP), обладающая большинством в парламенте Шотландии, рассчитывала провести референдум indyref2 в октябре 2023 года, притом что на первом плебисците в 2014 году 55,3% голосовавших высказались против разрыва унии.

Что интересно, лидер SNP, первый министр Шотландии Никола Стерджен, изначально предполагала, что смысл в проведении референдума имеется лишь в том случае, если его результаты будут признаны международным сообществом. А для этого необходимо в первую очередь, чтобы легитимность референдума была признана в самой Великобритании.

Фото: Jens Schicke, via www.imago-imag/Global Look Press Лидер шотландской партии SNP Никола Стерджен рассчитывает найти способ провести новый референдум о выходе Шотландии из Соединенного Королевства

Каждому поколению — по референдуму

Поскольку сторонникам шотландской независимости не дают «исправить ошибку истории», каковой они считают унию 1707 года, остается вопрос: это навсегда или у националистов есть какие-то обходные пути, чтобы спустить Юнион Джек с флагштоков по всей Шотландии.

Решение Верховного суда оказалось именно таким, какое все и ждали, в том числе сами шотландские сепаратисты. Никто из них шампанским поэтому не запасался. Тем не менее «уличные» националисты восприняли отказ Верховного суда одобрить их порыв к независимости тоже ожидаемо эмоционально.

С вечера 23 ноября шумные митинги проходят в самом Эдинбурге, в шести других городах Великобритании, а также в нескольких европейских столицах, где набирается достаточное число шотландцев, чтобы создать толпу под синими флагами. Однако всё это больше похоже на буйства футбольных фанатов после поражения своей команды, чем на политические акции. Сказать, что эти митинги массовые, будет преувеличением —даже в шотландской столице перед местным парламентом собралось всего несколько сотен протестующих. Уже этот факт должен послать сигнал руководству SNP, что их навязчивая идея вернуться к статус-кво на 1 мая 1707 года не пользуется массовой поддержкой населения и, соответственно, во втором референдуме нет смысла, если он заведомо не собирает нужного числа голосов.

Второй блин комом

Но просто так сложить оружие SNP тоже не может. Независимость от Лондона — это фундамент, на котором партия стоит, и без него само ее существование как политической силы потеряет смысл. Националистам теперь не остается ничего иного, как продолжать гнуть свою линию. Этим SNP очень похожа на партию Partie Quebecois в Канаде: там сторонники независимости Квебека тоже проиграли в 1995 году референдум и сделали идею реванша главным пунктом своей программы, закрывая глаза на то, что сторонников отделения провинции с каждым годом становится всё меньше.

Точно так же поступает сейчас и Никола Стерджен. Ее партия теперь ставит целью набрать 50% плюс один голос на очередных общенациональных выборах в 2024 году. Тогда в британском парламенте будет достаточно представителей Шотландии, чтобы запустить идею о референдуме, а правительство в таком случае не сможет ее проигнорировать. То есть у партии появится возможность легитимизировать новый референдум о независимости, как того и потребовал 23 ноября 2022 года Верховный суд Соединенного Королевства.

Решение суда — это горькая пилюля для всех сторонников демократии. Мы обязаны найти, и мы найдем демократические, законные и конституционные инструменты, которые обеспечат возможность народу Шотландии выразить свою волю. Таким инструментом, в моем понимании, могут быть только выборы,— объявила лидер SNP в четверг.

Как себя вести после обескураживающего постановления Верховного суда королевства, SNP будет решать на съезде, который намечен на будущий год. Однако шансов на то, чтобы получить в парламенте фракцию, способную влиять на решения общенационального уровня, у SNР даже меньше, чем было у сборной Шотландии, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу (напомним, она проиграла в отборочном матче Украине 1:3).

Фото: Han Yan/Global Look Press

Пришел король шотландский, безжалостный к врагам

Шотландское общество сегодня пребывает в состоянии некомфортной для него амбивалентности, будучи не в силах занять консолидированную позицию по вопросу, быть ли унии с Англией или она, как и многое на Британских островах, представляет собой исторический анахронизм.

С одной стороны, совсем отделяться от общего государства, строить пограничные КПП по линии вала Адриана (который в древности отделял непокорную Шотландию от Римской империи) большинство «северян» не хотят.

С другой — «федеральная» консервативная партия пользуется в Шотландии минимальной популярностью: за тори там на последних выборах в 2019 году проголосовали всего 15% избирателей. После того хаоса, который царил на Даунинг-стрит в нынешнем году, можно ожидать, что на выборах в 2024-м консерваторы наберут к северу от Адрианова вала еще меньше голосов.

Последние опросы общественного мнения показывают, что решающего большинства нет ни у сепаратистов, ни у юнионистов. Не грозит ли это превращением Шотландии во вторую Северную Ирландию, где примерно равное соотношение сторонников единства с британской короной и республиканцев не давало возможности до конца погасить тлевший десятилетиями гражданский конфликт? Хотя при всём внешнем сходстве шотландская SNP — ни в коем случае не североирландская «Шинн Фейн» («Мы сами» на ирландском языке), и до вооруженного противостояния с центральной властью, как это было в Ольстере, а также в канадском Квебеке, дело не дойдет, уверена эксперт из Эдинбургского университета Оксана Моргунова.

У ирландских сепаратистов мотивация для отделения от Великобритании в значительной мере религиозная, католики-республиканцы против протестантов-юнионистов. У шотландцев же их стремление к независимости вызвано больше экономическими соображениями, чем религиозными или культурными. Особенно эти соображения усилились после Brexit. Шотландцы совсем не рады, что их вывели из Евросоюза «со связанными руками». На референдуме по Brexit в 2016 году большинство шотландцев проголосовали против (наряду с жителями Лондона). И одним из «пряников», которым SNP заманивает избирателей, является восстановление членства Шотландии в ЕС уже как самостоятельного государства. Кстати, из-за того что после Brexit страну покинули жители континентальной Европы и «увезли с собой» настроения в пользу сохранения единой Британии, общественное мнение в Шотландии сдвинулось в пользу сепаратистов. Сдвинулось оно, что характерно, в точности на процент покинувших страну мигрантов из ЕС. Но это уравновешивается тем, что сами националисты за эти годы подрастеряли драйв. Если в 2014 году их движение быо похоже на Народный фронт, то сегодня оно очень заметно сдулось и стало «партийным проектом» SNP. По всем этим причинам шансы на положительный исход референдума о независимости в 2023 году стали еще ниже, чем они были в 2014-м. Оксана Моргунова доктор философии Эдинбургского университета; профессор РУДН

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Объединяй и властвуй

На лондонской Даунинг-стрит, 10, однозначно заявили, что никаких переговоров по вопросу о референдуме правительство Его Величества вести не собирается.

Мы уважаем ясное и четкое определение, данное Верховным судом, — поставил точку в спорах (во всяком случае на сегодня) премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Сунак подчеркивает, что у британцев, будь они англичане, шотландцы или валллийцы, гораздо больше тем, которые их объединяют, чем разъединяют. Это ликвидация последствий пандемии, стоимость жизни, энергетический кризис, конфликт на Украине наконец.

С тем, что у националистов нет шансов выиграть второй референдум конституционными методами, согласился в четверг и президент SNP Майкл Рассел. Он, однако, назвал решение Верховного суда «показателем того, что Соединенное Королевство не является добровольным партнерством наций».

Такое заявление Рассела можно объяснить обидой и разочарованием, потому что кто-кто, а уж шотландцы в рамках Великобритании точно не ощущают себя угнетенной нацией, сказала NEWS.ru Оксана Моргунова.

В отличие от Северной Ирландии, которая управляется напрямую из Лондона, у шотландцев есть собственный парламент и даже собственный фунт, дарованные им в процессе деволюции (передача центральной властью части полномочий на места. — NEWS.ru) тогдашним правительством Дэвида Камерона. Заметьте, собственного парламента нет даже у Англии; этим ее положение в Соединенном Королевстве чем-то напоминает положение России в составе СССР. И парламент Шотландии полномочен решать любые вопросы, кроме тех, где присутствует приставка «внешне» — внешняя торговля, внешняя политика, а также оборона и прочее — от правил дорожного движения до бюджетных вопросов. Поэтому шотландским сепаратистам в отличие от ирландских нет причин браться за оружие. И Никола Стерджен именно это и подчеркивает: отделяться от Великобритании шотландцы намерены в порядке, предусмотренном законодательством самой же Великобритании, в этом её партия намного «великодушнее», чем ольстерская «Шинн Фейн». Оксана Моргунова доктор философии Эдинбургского университета; профессор РУДН

Впрочем, в SNP не очень сильно расстраиваются. Во-первых, как уже было сказано, никто и не ожидал, что Верховный суд своими руками решит подорвать территориальную целостность королевства. Во-вторых, все «партии неисполнимых обещаний» чем-то похожи на полицию: правоохранители не заинтересованы в полной победе над преступностью, потому что тогда потеряет смысл их работа.