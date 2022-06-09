ЛНР начнет поставки зерна в Россию по железной дороге

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Зерновой терминал

Аграрии Луганской Народной Республики отправят в Россию первый железнодорожный состав с зерном 10 июня, заявил в четверг 9 июня министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько. Он рассказал, что в Россию составом, состоящим из 50 вагонов, будет отправлено более 3 тысяч тонн зерна, а также назвал этот момент историческим.

Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более 3 тысяч тонн, — заявил Приходько.

Министр добавил, что ранее зерно из ЛНР в Россию экспортировалось на автотранспорте, однако такие способы доставки безусловно уступают по грузоподъемности железнодорожным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует. И Москва не препятствует этому. Он добавил, что Украине следует разминировать свои порты, Россия готова гарантировать безопасный проход для груженых судов.