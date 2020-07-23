Литва впервые в мире выпустила коллекционную криптомонету

https://static.news.ru/photo/0968bfe4-ccd6-11ea-bb67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lietuvos bankas/youtube.com

В Литве выпустили первую в мире коллекционную криптомонету. Об этом сообщил председатель правления Lietuvos Bankаs Витас Василяускас.

Выпуск цифровой монеты является своего рода мостом, соединяющим классическую нумизматику со стремительно развивающимися финансовыми технологиями, — цитирует представителя регулятора ТАСС.

Криптомонета имеет и физический аналог. Он посвящён двадцати членам Литовской Тарибы (Совета). Речь идёт об общественных деятелях, которые подписали 16 февраля 1918 года Акт о провозглашении независимости Литвы.

Аналог криптомонеты выглядит как банковская карта. Наверху карты расположена трёхцветная полоска в цветах литовского флага, под которой расположены коллективное фото членов Литовской Тарибы и репродукция их подписей на Акте.

Её номинал составляет €19,18 и является отсылкой к году принятия документа. Её вес составляет 36,36 грамма, тираж — 4 тыс. экземпляров.

Для её разработки был организован конкурс. В нём принимали участие компании из Литвы, Индии, Польши и Сингапура. При этом виртуальной безопасности было уделено особое внимание. Криптомонету защитили от копирования и подделки, а платформа по её продаже может выдерживать большое количество запросов и противостоять атакам хакеров.

В конкурсе победила литовская компания iTree. Её специалисты создали цифровой жетон, то есть виртуальный аналог монеты и платформу для продажи. Определенный набор жетонов можно обменять на физическую монету.

Как писал NEWS.ru, Госдума одобрила запрет на расплату криптовалютой.