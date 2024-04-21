В Литве стартовали учения с целью дать «четкий сигнал о решимости НАТО»

Фото: Capt. H Howey/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Литве начались военные учения по отработке обороны Сувалкского коридора, сообщили в ВС республики. Отмечается, что в них принимают участие страны — участницы НАТО. Всего к учениям привлекли 1500 военнослужащих пехотной бригады Великого гетмана Литвы Йонаса Ходкявичюса и союзников по Альянсу.

Серия учений станет проверкой планов региональной обороны НАТО, согласованных на Вильнюсском саммите, одновременно отрабатывая быстрое развертывание сил между странами-союзниками и посылая противнику четкий сигнал о решимости НАТО и обязательствах по коллективной обороне, — сказано в сообщении.

Военные учения пройдут в Литве в несколько этапов и продлятся до июня. Военнослужащие примут участие в мероприятиях под названиями «Громовой бастион», «Громовой шторм», «Бдительный сокол» и «Киберщит». НАТО будет координировать все учения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе царит военное настроение. Он подчеркнул, что лидеры стран региона уже вовлечены в конфликт, этот вихрь может затянуть страны в бездну. Глава венгерского правительства считает, что Брюссель «играет с огнем».

Политолог Юрий Светов также заметил, что в настоящее время в мире разворачиваются новые военные конфликты, например на территории Израиля, Сербии, Молдавии и Армении. По его словам, есть вероятность, что недовольство и локальные стычки могут перерасти в масштабную войну.