Политолог назвал страны, где может начаться война Политолог Светов: в Молдавии и Сербии может вспыхнуть война

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В настоящее время в мире разворачиваются новые военные конфликты, например, на территории Израиля, Сербии, Молдавии и Армении, рассказал «360» политолог Юрий Светов. По его словам, есть вероятность, что недовольство и локальные стычки могут перерасти в масштабную войну.

Эксперт отметил, что заинтересованность Украиной сойдет на нет, поскольку появляются новые конфликты, например на Ближнем Востоке. По мнению политолога, Израиль не остановится, пока не получит желаемого, поэтому столкновение может продлиться годы. Также военный конфликт может начаться в Сербии и Молдавии с их соседями. Как считает Светов, Молдавия может начать столкновение с Гагаузией и Приднестровьем, поскольку правительство страны хочет сделать ее частью Румынии.

Возможными участниками смертельного конфликта могут стать Армения и Грузия, которых ждет такая же судьба, как и Украину, добавил Светов.

Это может подтолкнуть к соблазну действовать таким же образом ту же Грузию, где вскоре пройдут парламентские выборы, — объяснил политолог.

Светов подчеркнул, что мировая война не начнется на Ближнем Востоке, так как этого не допустят США. Сейчас сохраняется вероятность того, что конфликт на зоне СВО может перерасти в мировую войну, но для этого требуется столкновение ядерных держав.

Ранее полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, что космическое оружие есть у США и России. Военный эксперт подчеркнул, что многие страны работают над созданием подобного вооружения, которое сможет уничтожать спутники противника. По его словам, на вооружении у армии США есть космические беспилотники.